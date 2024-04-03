"كذبة وراء انضمامه إلى النصر ورفض طلب التبرع بأمواله" .. جوليانو يكشف أسرارًا فاضحة

قائد النصر الأسبق يخرج عن صمته..

SHAHID

كشف النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، قائد نادي النصر السعودي الأسبق، أسرارًا صادمة، عن فترته مع الفريق الأول لكرة القدم.

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جوليانو البالغ من العمر 33 سنة، مثّل النصر في الفترة من 2018 إلى 2020، قبل الانتقال إلى نادي بشاك شهير التركي، ثم العودة إلى بلاده من بوابة فريق كورينثيانز، وحاليًا مع سانتوس.

واعترف النجم البرازيلي، في مقطع فيديو نقله حساب "ViVA Sport" الشهير، بأنه رفع شكوى ضد نادي النصر، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ وذلك أثناء تواجده مع الفريق، وقبل رحيله رسميًا.

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وعن ذلك يقول: "كنت ألعب مع الفريق وأحمل شارة قيادته، وعلى الرغم من ذلك قدّمت شكوى ضده أمام (فيفا)؛ بسبب خصم 50% من رواتبي، أثناء جائحة (كورونا)، بدون موافقتي".

وأشار جوليانو، إلى أنه وسط مطالباته بالحصول على مستحقاته المالية، تفاجأ بنائب رئيس النصر، يخبره بأن أحد أعضاء شرف النادي، سيمنحه مكافأة تقدر بـ100 ألف دولار، إذا حقق العالمي الفوز على الهلال؛ خاصة أن المنافسة بين الفريقين كانت مشتعلة وقتها، على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف جوليانو دي باولا: "أخبرت نائب الرئيس أنني سأقوم بالتبرع بهذه الأموال في حال الحصول عليها، إلى موظفي النادي من أصحاب الجنسية الهندية والبنجلاشية؛ لأنهم لم يحصلوا على رواتبهم، منذ 8 أشهر تقريبًا".

وأوضح نجم النصر الأسبق، أن نائب الرئيس رفض هذا الأمر؛ وأبلغه بأن هذه الأموال ستصرف له فقط، ولا يمكن التبرع بها للموظفين، خاصة أن رواتبهم ضئيلة للغاية.

"نجم النصر الأسبق كاذب".. وأكبر المشاكل الرياضية في السعودية

وعلى جانب آخر.. وصف جوليانو مواطنه برونو أوفيني، مدافع نادي النصر الأسبق بـ"الكاذب"؛ قائلًا: "قمت بالاتصال به قبل الانضمام إلى العالمي، وأخبرني أن الأمور رائعة في النادي؛ لكنني اكتشفت عكس ذلك، بعد التوقيع للفريق".

وتابع دي باولا: "أوفيني كان يريد فقط، أن يكون معه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، زملاء برازيليين"، مشددًا على أنه استفاد من العالمي ماديًا، ولكنه لم يستفد أبدًا من الناحية الرياضية.

وأخيرًا.. اختتم جوليانو تصريحاته، بالتأكيد على أن أكبر مشكلة واجهته في السعودية؛ هي "تغيير" رؤوساء نادي النصر باستمرار؛ حيث أن كل رئيس يأتي، يعتقد بأنه مسؤول فقط بالدفع للاعبين الذين وقع معهم في فترته.

SHAHID