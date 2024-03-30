كذبة الشرط الجزائي.. تفاصيل جديدة تسهل وصول خليفة يورجن كلوب إلى ليفربول!

مدرب واعد لكن تفاصيل انتقاله ليست بالسهلة..

من الأسماء التي تطرح في ليفربول لخلافة يورجن كلوب الراحل بنهاية الموسم، هو روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة الذي يقودهم إلى الآن لصدارة الدوري البرتغالي.

لكن ما كان صعبًا وفقًا لتقارير عديدة هو قيمة الشرط الجزائي في عقد أموريم مع لشبونة، والذي رجح الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات فابريزيو رومانو إلى 25 مليون جنيه إسترليني، بينما رجحت صحيفة "التايمز" أنه 17 مليون جنيه إسترليني.

لكن صحيفة "التليجراف" أشارت إلى أن قيمة الشرط الجزائي لا تتخطى 12.8 مليون جنيه إسترليني، أي ما يساوي حدود 15 مليون يورو، وهو أقل بكثير مما تحدث عنه فابريزيو رومانو والذي كان كفيلًا بجعله أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم حال إبرام الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيح أن قيمة 15 مليون يورو ليست رخيصة، وستجعله رابع أغلى مدرب في التاريخ، لكن الأهم أنها مختلفة تمامًا عما قد طرح قبل ما قالته "التليجراف".

المعلومات الإضافية أكثر هو أن الشرط الجزائي سينخفض في عام 2025 إلى ما يقارب 8 ملايين جنيه إسترليني، فيما ترجح معلومات أخرى أن ليفربول سيتمكن من حسم الصفقة بسهولة إذا عرض 4 ملايين إسترليني إضافية لسبورتنج حال موافقته على إتمام انتقال المدرب البالغ من العمر 39 عامًا بشكل سريع.