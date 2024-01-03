خاص | "كبار إنجلترا يحبطون برشلونة".. بالميراس يفتح المزاد على "ميسينيو" برقم ضخم

باريس ينسحب من السباق مبكرًا

حدد بالميراس البرازيلي، طلباته المادية من أجل الموافقة على إطلاق سراح لاعبه الشاب إيستيفاو ويليان "ميسينيو"، والذي يراه الكثيرون خليفة الأسطورة ليونيل ميسي".

ويعتبر "ميسينيو" صيدًا ثمينًا تتصارع عليه أكبر أندية أوروبا، وأبرزها تشيلسي، باريس سان جيرمان، آرسنال وبرشلونة، إلا أن ناديه لن يفرط فيه بسهولة نظرًا لثقهم في أنه سيكون نجم المستقبل.

ووفقًا لموقع GOAL البرازيلي، فإن بالميراس لن يفرط في "ميسينيو" صاحب الـ16، بأقل من 215 مليون ريال برازيلي (45 مليون يورو)، كمبلغ ثابت بالإضافة إلى المتغيرات.

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وينتهي عقد ميسينيو الحالي مع بالميراس في أبريل 2026، إلا أنه لن يتم عامه الـ18 قبل يوليو من نفس العام، وهو السن الذي يتاح له الانتقال من خلاله إلى دوريات أوروبا.

وأشار "GOAL" إلى أن الطلبات المادية الكبيرة لبالميراس أبعدت باريس سان جيرمان الفرنسي عن الصراع، بينما يعتزم تشيلسي التعاقد معه وبالفعل فتح محادثات مع فريقه، لكن "البلوز" يريدون أيضًا دفع مبلغ أقل.

وكشف المصدر عن أن آرسنال يعرض دفع 40 مليون يورو تنقسم إلى 20 مليون يورو مبلغ ثابت بالإضافة إلى 20 مليونًا أخرى من خلال المتغيرات، بينما يتمسك بالميراس بالمبلغ كامل لبيع عقد لاعبه، خصوصًا أنه يمتلك 70% من الحقوق الاقتصادية لـ"ميسينيو".