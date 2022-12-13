كبار أوروبا يحبطون خطط "فيفا" في توسيع كأس العالم للأندية

الأندية الأوروبية الكبرى ترفض بشكل قاطع خطط "فيفا" لتوسيع قاعدة المشاركة في كأس العالم للأندية.

رفضت الأندية الأوروبية الكبرى اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإطلاق نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية بداية من صيف 2025.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن "فيفا" كان يسعى للحصول على الموافقة على تنظيم المسابقة التي ستضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال المفاوضات التي جرت في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن الأندية ترفض الموافقة على مقترح "فيفا".

الاتحاد الدولي كان يأمل في إتمام الصفقة خلال اجتماع مع رابطة الأندية الأوروبية، والتي تمثل 220 ناديًا أوروبيًا، لكن جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" انسحب في اللحظة الأخيرة عندما أصبح واضحًا أن مشروعه لن يتم تمريره.

ويسعى الاتحاد الدولي لإعادة إطلاق كأس العالم للأندية منذ عدة سنوات، وكان من المقرر أن تقام المسابقة التي تضم 24 فريقًا في الصيف العام الماضي، قبل أن تتوقف الخطة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض الخطة بشكل كامل، حيث يرى "يويفا" أنها تمثل تهديدًا لمكانة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن "فيفا" كان يحاول إقناع الأندية عبر تقديم مكافآت ضخمة، تتجاوز حاجز 150 مليون يورو.

وترغب رابطة الأندية الأوروبية في الاتفاق على الأجندة الدولية بشكل كامل قبل إلزام الأندية بالمزيد من المنافسات، لكن المحادثات المكثفة مع "فيفا" فشلت في تحقيق التقدم المأمول.

ويسعى "فيفا" إلى إطلاق كأس العالم للأندية بالشكل الجديد في 2025 بإقامتها في الولايات المتحدة، حيث يرى الاتحاد الدولي أن البطولة يمكن اعتبارها حدثًا اختباريًا لاستعدادات كأس العالم 2026، ويريد "فيفا" تنظيم كأس العالم للأندية بالشكل الجديد كل أربع سنوات بدلًا من الحدث السنوي الحالي، والذي لم يعد يجذب الكثير من الاهتمام.