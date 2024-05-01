"كأن مصائب الأهلي لا تكفي" .. صدمة جديدة تنتظر رياض محرز

كواليس مثيرة تهدد رياض محرز..

SHAHID

يعيش الساحر الجزائري رياض محرز، موسمًا غير جيد، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محرز انضم إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ حيث سجل 10 أهداف وصنع 12 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ إلا أنه فقد فرصة التتويج بأي لقب مع الفريق، في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من أن أرقامه الشخصية ليست كارثية؛ إلا أن الساحر الجزائري، يتلقى انتقادات عنيفة، بسبب مستواه غير الجيد مع الراقي، مع انتشار شائعات بشأن قيادة اللاعب، حملة داخل الفريق الأول، ضد المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ووسط كل هذه الظروف التي تحيط به في الأهلي.. كشفت شبكة "fennecfootball"، مساء اليوم الأربعاء، عن صدمة مرتقبة لرياض محرز، من فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم.

الشبكة الإخبارية أكدت على أن بيتكوفيتش، ليس لديه أي "لاعب مفضل" في منتخب الجزائر، بمن فيهم محرز؛ لذلك فإنه قد يقوم باستبعاد نجم النادي الأهلي، من معسكر شهر يونيو القادم.

وأشارت إلى أن رياض أعلن صراحة، رغبته في العودة إلى المنتخب الجزائري، خلال معسكر يونيو القادم، بعد أن غاب عن مباراتي مارس "الوديتين"؛ لكن.. بيتكوفيتش لا يضمن ذلك له، حيث سيدرس حالة جميع اللاعبين الفنية والبدنية، قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأوضحت الشبكة في النهاية، أن المدير الفني لمنتخب الجزائر، يتجه للاعتماد على أسماء أخرى "بديلة" لمحرز؛ منها: فارس الشايبي من آينتراخت فرانكفورت الألماني، أو محمد بشير بلومي الذي يتألق في الدوري البرتغالي مع نادي فارينسي، أو أنيس حاج موسى، الذي انضم مؤخرًا إلى فينورد الهولندي.

SHAHID