البرتغالي يلقي بتصريح جدلي آخر

قضى البرتغالي جوزيه مورينيو 17 شهرًا في توتنهام بين نوفمبر 2019 وأبريل 2021، مع الكثير من الكواليس خلال تلك الفترة التي تزامنت مع تفاقم تفشي فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

مورينيو لا يحمل الكثير من الذكريات السعيدة عن الفترة التي قضاها مع توتنهام، حيث يفضل مدرب روما الحالي النظر إلى الوراء باعتزاز في فتراته مع بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد أكثر من فترته في السبيرز.

قال مورينيو، الذي يستعد للقاء إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2023 برفقة روما في تصريحات صحفية: "آمل ألا يساء تفسير كلامي، لكن النادي الوحيد في مسيرتي الذي ليس لدي حتى الآن شعور عميق تجاهه هو توتنهام، ربما لأنه خلال الفترة التي دربت فيها النادي كان الملعب فارغًا بسبب (كوفيد) ولأن الرئيس ليفي لم يضف إليّ الكثير".

وأضاف: "في جميع الأندية الأخرى، كان هناك دائمًا رابط قوي لأن الناس ليسوا أغبياء، الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة، يفهم المشجعون أنني أقاتل من أجلهم كل يوم".

وأردف: "في حالتي الآن، أنا رومانيستا ومدريدي وإنتريستا وهذا أمر مشترك، سأظل مرتبطًا إلى الأبد بروما والأندية الأخرى التي دربتها".