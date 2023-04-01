كأس مينا 2023: الفرق والمجموعات وكل ما تريد معرفته

تعرف على جدول مجموعات كأس مينا 2023 والفرق المشاركة وباقي التفاصيل ..

التنافس في كرة القدم لا يقتصر فقط على الأندية الكبرى والندية على صعيد الكبار فقط، بل يتذوق الشباب منذ أعمار صغيرة طعم المنافسة والصراع وأحلام التتويج بالألقاب.

وانطلاقًا من منح فرصة للشباب وصغار السنة المنافسة، تنظم شركة cbf performance بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بطولة كأس مينا لكرة القدم والتي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 31 مارس إلى 5 أبريل المقبل.

تشمل البطولة مشاركة 32 فريقًا ضمن أربع فئات عمرية مختلفة، حيث تحصل المواهب على فرصة لإبراز مواهبهم وتقديم الأفضل.

في التقرير الآتي، جول يأخذكم في رحلة لمعرفة تفاصيل بطولة كأس مينا Mina Cup من دور المجموعات حتى المباراة النهائية

ما هو كأس مينا؟

بعد نجاح تجارب سابقة مثل كأس السوبر في أيرلندا الشمالية وكأس جوثيا في السويد ومسابقات أخرى للشباب، تقرر إنشاء كأس مينا في منطقة الشرق الأوسط بالإمارات حيث يجتمع التراث العربي مع المرافق المتطورة والتجربة الفريدة من نوعها.

تهدف البطولة إلى تنمية المواهب الشابة وتعويدهم على اللعب في الأجواء التنافسية وخوض تجربة كاملة كالتي يعيشها كل لاعب محترف على مستويات كبيرة.

كما تمنح اللاعبين الشباب فرصة التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات الخاصة باللعبة، لمعرفة أفضل السبل لتطوير كل لاعب.

ما هي الفرق المشاركة في كأس مينا 2023؟

بطولة كأس مينا تضم فرق تحت 12 و14 و16 و18 عامًا وتشارك فيها عدة أكاديميات إماراتية، بجانب عدد من الفرق الكبرى.

ومن أبرز الأكاديميات العالمية المشاركة في البطولة أكاديمية ساوثامبتون وكريستيال بالاس ومانشستر سيتي ولا ليجا الإسبانية.

ما هو نظام بطولة كأس مينا؟

أقيمت قرعة دور المجموعات يوم 15 مارس الماضي وتم تقسيم كل فئة عمرية إلى مجموعتين.

الأول في المجموعة الأولى سوف يواجه الثاني من المجموعة الثانية، والثاني من المجموعة الأولى يواجه الأول من المجموعة الثانية في نصف النهائي لتحديد طرفي النهائي وكذلك مباراتي الثالث والرابع.

بينما يلعب الثالث في المجموعة الأولى ضد الرابع في المجموعة الثانية، والرابع في المجموعة الأولى ضد الثالث في المجموعة الثانية بهدف تحديد ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن.

ما هي مجموعات كأس مينا 2023؟

تحت 12 سنة - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسر الأهداف الفارق النقاط 1 أكاديمية لا ليجا 0 0 0 0 0:0 0 0 2 فرسان هسبانيا 0 0 0 0 0:0 0 0 3 أكاديمية بولز فوتبول 0 0 0 0 0:0 0 0 4 كريستال بالاس 0 0 0 0 0:0 0 0

تحت 12 عامًا - المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسر الأهداف الفارق النقاط 1 أكاديمية الإمبراطور الرياضية 0 0 0 0 0:0 0 0 2 مدارس سيتي لكرة القدم 0 0 0 0 0:0 0 0 3 جورنيك زابجه 0 0 0 0 0:0 0 0 4 ميدلزبره 0 0 0 0 0:0 0 0

تحت 14 عامًا - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسر الأهداف الفارق النقاط 1 مدارس سيتي لكرة القدم 0 0 0 0 0:0 0 0 2 دبي سيتي 0 0 0 0 0:0 0 0 3 أيسو يونايتد 0 0 0 0 0:0 0 0 4 مومباي سيتي 0 0 0 0 0:0 0 0

تحت 14 عامًا - المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر الأهداف الفارق النقاط 1 فرسان هسبانيا 0 0 0 0 0:0 0 0 2 أكاديمية برشلونة في دبي 0 0 0 0 0:0 0 0 3 نيويورك ريد بول 0 0 0 0 0:0 0 0 4 يوكوهاما 0 0 0 0 0:0 0 0

تحت 16 عامًا - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر الأهداف الفارق النقاط 1 دبي سيتي 0 0 0 0 0:0 0 0 2 أكاديمية لا ليجا 0 0 0 0 0:0 0 0 3 مدارس سيتي لكرة القدم 0 0 0 0 0:0 0 0 4 أيسو يونايتد 0 0 0 0 0:0 0 0

تحت 16 عامًا - المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر الأهداف الفارق النقاط 1 أكاديمية جو برو الرياضية 0 0 0 0 0:0 0 0 2 لي مان 0 0 0 0 0:0 0 0 3 فرسان هسبانيا 0 0 0 0 0:0 0 0 4 ساوثامبتون 0 0 0 0 0:0 0 0

تحت 18 عامًا - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر الأهداف الفارق النقاط 1 فرسان هسبانيا 0 0 0 0 0:0 0 0 2 أكاديمية جو برو الرياضية 0 0 0 0 0:0 0 0 3 دبي سيتي 0 0 0 0 0:0 0 0 4 أكاديمية فاولر 0 0 0 0 0:0 0 0

تحت 18 عامًا - المجموعة الثانية