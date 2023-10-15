كأس آسيا 2023: الملاعب والموعد وأين تُقام وأسعار التذاكر وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس آسيا 2023، من ملاعب وموعد ومكان إقامة البطولة والمزيد..

تترقب جماهير كرة القدم الآسيوية بشكل عام والعربية بشكل خاص انطلاق النسخة 18 لمنافسات بطولة كأس آسيا، وسط تنافس مرتقب من أجل الفوز باللقب الغالي.

ويحمل منتخب قطر لقب بطولة كأس آسيا، بعدما حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه خلال نسخة 2019 من البطولة والتي استضافتها الإمارات العربية المتحدة.

النسخة 18 من بطولة كأس آسيا ستكون استثنائية حيث تشهد مشاركة 10 منتخبات عربية، هي: قطر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وسوريا، وفلسطين، والبحرين، ولبنان، والعراق، وسوريا.

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وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نقدم كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس آسيا 2023، من موعد البطولة وملاعبها وأسعار التذاكر، والمزيد..

أين تقام بطولة كأس آسيا 2023؟

للنسخة الثانية على التوالي، سيكون منظم بطولة كأس آسيا بلدًا عربيًا، بعدما فازت قطر بحق تنظيم نسخة 2023 من المسابقة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر منافسات بطولة كأس آسيا، بعد نسخة 2011.

ما هو موعد بطولة كأس آسيا 2023؟

تنطلق بطولة كأس آسيا 2023 يوم 12 يناير 2024، حيث يقام حفل الافتتاح والمباراة الأولى من المسابقة بين قطر ولبنان على استاد لوسيل.

فيما من المقرر أن يقام نهائي بطولة كأس آسيا 2023 يوم 10 فبراير 2024 وسيكون النهائي أيضًا على استاد لوسيل.

ما هو نظام بطولة كأس آسيا 2023؟

تقام بطولة كأس آسيا 2023 بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 فرق.

وتلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني وأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

وبداية من دور الستة عشر، تقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى النهائي.

مجموعات كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة قطر أستراليا إيران اليابان كوريا الجنوبية السعودية الصين أوزبكستان الإمارات إندونيسيا ماليزيا تايلاند طاجيكستان سوريا هونج كونج العراق الأردن قرغيزستان لبنان الهند فلسطين فيتنام البحرين عمان

ما هي طرق حجز تذاكر بطولة كأس آسيا 2023 ؟

قررت اللجنة المنظمة للبطولة أن يكون حجز تذاكر كأس آسيا 2023، بشكل إلكتروني فقط، عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.

(اضغط هنا للدخول لحجز تذاكر كأس آسيا 2023)

وتم توفير التذاكر للبيع عبر الموقع الرسمي، بداية من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

كيف يمكن شراء تذاكر كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يجب اتباع الخطوات الآتية لشراء التذاكر عبر الموقع الرسمي:

الدخول إلى موقع حجز تذاكر كأس آسيا 2023 من هنا تحديد المباراة التي ترغب بمشاهدتها تحديد عدد التذاكر المطلوبة تسجيل الدخول إن كان لديك بالفعل حساب مُسجل لدى الاتحاد القطري، أو إنشاء حساب جديد إدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك عبر صفحة الدفع التأكد من امتلاك بريد إلكتروني سارٍ حتى يتم إرسال عليه التذكرة وتأكيد الحجز يمكن طباعة التذكرة عبر الموقع الرسمي أو عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن حفظها على هاتفك الجوال واستخدام النسخة الإلكترونية لحضور المباريات

ما أسعار تذاكر كأس آسيا 2023؟

تبدأ أسعار التذاكر بداية من 25 ريالًا قطريًا، وتختلف الأسعار حسب فئة التذكرة والدور الذي تقام فيه المباراة.

كما قررت اللجنة أن يتم توفير باقات مختلفة لحجز التذاكر، بهدف منح المشجعين أكثر من خيار لحضور المباريات المختلفة في البطولة.

الدور الفئة سعر التذكرة المباراة الافتتاحية الفئة الأولى 250 ريالًا قطريًا الفئة الثانية 100 ريال قطري الفئة الثالثة 30 ريالًا قطريًا ذوي الاحتياجات الخاصة 30 ريالًا قطريًا دور المجموعات ودور الـ 16 الفئة الأولى 60 ريالًا قطريًا الفئة الثانية 40 ريالًا قطريًا الفئة الثالثة 25 ريالًا قطريًا ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريالًا قطريًا ربع ونصف النهائي الفئة الأولى 100 ريال قطري الفئة الثانية 60 ريالًا قطريًا الفئة الثالثة 30 ريالًا قطريًا ذوي الاحتياجات الخاصة 30 ريالًا قطريًا النهائي الفئة الأولى 250 ريالًا قطريًا الفئة الثانية 100 ريال قطري الفئة الثالثة 30 ريالًا قطريًا ذوي الاحتياجات الخاصة 30 ريالًا قطريًا

ما هي ملاعب كأس آسيا 2023؟

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 تسعة ملاعب لاستضافة مباريات البطولة بداية من دور المجموعات وحتى النهائي.

وتقام البطولة في 5 مدن قطرية، هي الخور، والريان، ولوسيل، والدوحة، والوكرة.

المدينة الملعب السعة الجماهيرية الخور البيت 68,895 متفرجًا لوسيل لوسيل 88,996 متفرجًا الريان أحمد بن علي 45,032 متفرجًا المدينة التعليمية 44,667 متفرجًا جاسم بن حمد 15000 متفرج خليفة الدولي 45,857 متفرجًا الدوحة عبد الله بن خليفة 10000 متفرج الثمامة 44400 متفرج الوكرة الجنوب 44,325 متفرجًا

ما هو سجل الفائزين ببطولة كأس آسيا؟

يعد منتخب اليابان أكثر المنتخبات فوزًا ببطولة كأس آسيا على مدار تاريخها، بعدما حصد اللقب في 4 مناسبات آخرها في 2011.

فيما يأتي المنتخب السعودي ثانيًا برصيد 3 ألقاب كان آخرها في عام 1996، وهو نفس رصيد منتخب إيران من الألقاب.