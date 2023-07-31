كأس الملك سلمان | عملاق مغربي يلتحق بالاتحاد .. الرجاء إلى ربع النهائي بعد قهر الكويت

أحمد فرهود
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الرجاء يلتحق بناديي الاتحاد والوحدة في ربع النهائي

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حقق نادي الرجاء الرياضي المغربي، فوزًا هامًا على الكويت الكويتي (2-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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الرجاء والكويت يتواجدا ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من الوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.

الشوط الأول من المباراة، شهد صمودًا كبيرًا من الفريق الكويتي، قبل أن يضرب العملاق المغربي بقوة، في الـ45 دقيقة الثانية، محققًا 3 نقاط غالية.

وسجل ثنائية الرجاء الرياضي في الشباك الكويتية؛ كلًا من حسين رحيمي في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ومحمد زريدة، بعدها بـ11 دقيقة.

وبهذه النتيجة.. تصدر الرجاء، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط؛ ليحجز مقعده رسميًا في ربع النهائي، مع الوحدة "الوصيف"، والذي يتخلف عن العملاق المغربي، بفارق الأهداف فقط.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، كان أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي، من بطولة كأس الملك سلمان؛ بعد جمعه العلامة الكاملة "6 نقاط"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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