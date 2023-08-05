كأس الملك سلمان | بالثلاثة .. الهلال بدون "سوبر ستار" يطرد بنزيما والاتحاد من ربع النهائي

أحمد فرهود
Al Hilal VS Al IttihadUnion of Arab Football Associations Twitter
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حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ بفوزه (3-1) على مواطنه الاتحاد، مساء اليوم السبت.

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الهلال ينتظر في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، المتأهل من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ الأحد.

الكلاسيكو بدأ بحماس كبير للغاية، أشعله الهدف المبكر الذي سجله النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، في الدقيقة 14؛ وسط اعتراض من نجوم الاتحاد، الذين طالبوا باحتساب خطأ في اللعبة.

وتواصل الجدل التحكيمي بعد هدف سافيتش؛ حتى احتسب الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، ركلة جزاء لمصلحة الهلال، في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، نفذها النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، بنجاح داخل الشباك الاتحادية.

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وفي بداية الشوط الثاني.. تفنن نجوم الهلال، في إهدار الفرص؛ الأمر الذي استغله الاتحاد، مسجلًا هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 56، عن طريق النجم البرازيلي رومارينيو.

لم يستغل العميد الاتحادي، هذا الهدف، بل استقبل الثالث، برأسية رائعة من النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، المنضم مؤخرًا إلى نادي الهلال، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

وكاد النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، أن يقلل الفارق للاتحاد، في الدقيقة 79؛ إلا أنه أهدر ركلة جزاء تحصل عليها زميله رومارينيو؛ ليودع الفريق، بطولة كأس الملك سلمان، من ربع النهائي رسميًا، ويتأهل الهلال الذي لم يضم نجم "سوبر ستار"، حتى الآن.

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100936 الأصوات