كأس العالم يفعل المستحيل ويجمع بين تيري وبريدج

واقعة شهيرة أنهت العلاقة بين نجمي إنجلترا

فعل كأس العالم المستحيل بالجمع بين نجمي إنجلترا جون تيري ووين بريدج عقب سنوات من القطيعة بسبب المشكلة الشخصية بينهما.

الثنائي الدولي السابق انقطعت العلاقة بينهما عقب أن اتهم الظهير الأيسر تيري بدخوله في علاقة مع صديقته في ذلك الوقت فانيسا بيرونسيل.

ويتواجد الثنائي في نفس مكان الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة بالوقت الراهن بحسب جريدة "تايمز" بسبب المشاركة في فعاليات المونديال.

ويعمل تيري في التحليل لقنوات "بي إن" على مباريات البطولة، بينما بريدج يتواجد ضمن مجموعة أساطير "فيفا" المشاركة في عدة ندوات.

ويملك الثنائي واقعة شهيرة في 2010 أثناء مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عندما رفض بريدج مصافحة تيري قبل المباراة.