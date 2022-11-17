"كأس العالم يجعل ميسي في مكانة أقل من بيليه ومارادونا"

مدربه السابق لم يستبعد إمكانية انتقاله لإنجلترا

يؤمن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، أن مواطنه ليونيل ميسي يحتاج للفوز بكأس العالم، ليحصل على مكانة الثنائي بيليه ودييجو مارادونا.

المدرب الأرجنتيني تحدث إلى موقع "The Athletic" وتطرق إلى العديد من الأمور الخاصة بميسي الذي فاز بمعظم البطولات الكبرى باستثناء المونديال، بالإضافة لإمكانية تدريبه منتخب إنجلترا.

وقال بوتشيتينو:"نعم الأمر مهم بالنسبة لميسي، كأس العالم يضع اللاعب في مكانة مختلفة مثل بيليه ومارادونا، لأنها البطولة الأكثر تعبيرًا عن عظمة كرة القدم".

وأضاف الأرجنتيني الذي قام بتدريب ميسي في باريس:"عندما يرفع الكأس يمكننا القول وقتها، حسنًا إنه الأفضل في العالم، وذلك لأنه اللقب الوحيد المفقود بالنسبة لميسي وأتمنى أن يحصل عليه في قطر".

وعن إمكانية تدريب إنجلترا:"علاقتي جيدة جدًا بإنجلترا وتعاونت مع الأكاديميات هناك في محاولة لتطوير اللاعبين الشباب للمنتخب الوطني، أشعر براحة كبيرة في هذه الدولة وأنا منفتح على كل شيء قد يحدث في المستقبل".

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم تبدأ في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري، بينما يقام حفل الختام يوم 18 ديسمبر القادم.