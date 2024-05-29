"كأس العالم لن يكفيهم" .. خالد العيسى يوجه رسالة مهمة إلى جماهير الأهلي

تعرف على ما قاله رئيس الأهلي للجماهير

حرص خالد العيسى رئيس النادي الأهلي، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير ناديه، وذلك بسبب دعمهم لناديهم خلال الموسم الماضي.

وقال العيسى خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "طموح جماهير الأهلي لن يتوقف، حتى لو جئت بكأس العالم سيتمنون الأفضل وهذا الأمر منطقي".

وأضاف رئيس الأهلي: "تواجد صندوق الاستثمارات العامة مع الأندية الأربعة كان إضافة كبيرة ومميزة لدوري روشن السعودي، وبسبب المشروع أصبح الدوري قبلة العالم".

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وواصل: "صندوق الاستثمارات العامة قاموا بدعمي بشكل كبير، ويستحقون الشكر ولا يوجد عمل في الدنيا خالي من الملاحظات، وفريق الصندوق كان دعمهم إيجابي ونقلوا الأندية الأربعة إلى مستوى مختلف".

واحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.