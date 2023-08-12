كأس العالم للسيدات يؤجل حسم مصير جرينوود مع مانشستر يونايتد

سبب وحيد يعطل مصير جرينوود مع مانشستر يونايتد

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تأجيل قراره بشأن مصير ميسون جرينوود مع الفريق خلال الموسم الجديد.

جرينوود قُبض عليه في يناير 2022 بتهمة الاعتداء الجنسي على صديقته ليقرر مانشستر يونايتد بعدها تجميد موقفه.

ورغم إسقاط التهم في شهر فبراير من هذا العام، إلا أن جرينوود لم يشارك في أي مباراة بقميص مانشستر يونايتد.

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صحيفة "جارديان" نشرت أن مانشستر يونايتد لم يتخذ قراره بعد وفتح تحقيقًا داخليًا لدراسة عودة اللاعب حيث يواصلون استشارة المسؤولين المنخرطين في الأمر، كالرعاة وقسم كرة القدم والجماهير، الذين سيتم جمع آرائهم عبر المجلس الاستشاري للمشجعين.

وأوضحت الصحيفة أن سبب تأخير القرار للآن انتظار ثلاثي مانشستر يونايتد ماري إيربس وكيتي زيليم وإيلا توون المشارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم للسيدات.

يُذكر أن أخر مشاركة لجرينوود مع مانشستر يونايتد تعود إلى 22 يناير 2022 أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد.