"كأس العالم في ثلاث قارات؟ سنلعب يومًا ما على قمة إيفرست!"

مدرب لايبزيج يعلق على قرار "فيفا" بشأن تنظيم كأس العالم في 6 دول..

انتقد ماركو روزه المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنح شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2030 إلى ست دول في ثلاث قارات.

انتقادات روزه جاءت بعد خسارة فريقه على ملعبه "ريد بول أرينا" أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

قضية تنظيم النسخة المئوية من كأس العالم بين 3 قارات استحوذت على المؤتمر الصحفي الذي عقده روزه مساء الأربعاء بعد مواجهة مانشستر سيتي، ورد على ذلك قائلًا: "أعتقد أنه أمر مخزٍ، وربما حتى سخيف".

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وأضاف روزه: "هناك الكثير من علامات الاستفهام في رأسي، لكن دافعي هو أنه سيكون على الأولاد الطيران ذهابًا وإيابًا كثيرًا".

وتابع ساخرًا: "في مرحلة ما سنلعب على جبل إيفرست لأنه سيكون بإمكاننا بناء ملعب هناك، وسيكون علينا تسويقه".

واختتم روزه: "لقد كان الأمر جيدًا عندما كان هناك دولة وربما دولتان لتنظيم كأس العالم، وتحويل الأمر إلى احتفالية، كان التنظيم سهلًا والمسافات قصيرة، ربما لم يعد لدينا ذلك بعد الآن".

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي مساء الأربعاء أن بطولة كأس العالم 2030 ستقام بشكل رئيسي في إسبانيا والبرتغال والمغرب، لكن ثلاث مباريات افتتاحية ستقام في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، قبل عودة المنتخبات المشاركة في المباريات الافتتاحية إلى أوروبا وإفريقيا لاستكمال المونديال.