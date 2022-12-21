كأس العالم صنع الفارق؟ أجويرو: ميسي أفضل من رونالدو في كل الأحوال!

أجويرو يرى أن المستقبل سيكون لمبابي

ادعى نجم كرة القدم المعتزل سيرخيو أجويرو أن مواطنه ليونيل ميسي كان متقدمًا في سباق الأفضل على كريستيانو رونالدو حتى قبل الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين.

حيث يرى مهاجم مانشستر سيتي السابق أن الفوز بالمونديال لم يغير في حقيقة الأمر من شيء، إذ يعتقد أن البرغوث يتفوق على صاروخ ماديرا في كل الأحوال.

وفي حديثه مع موقع "Stake" قال أجويرو عن تفوق ميسي على رونالدو: "لا أعتقد أن هناك أي شك، بالنسبة لي لم تكن هناك شكوك قبل كأس العالم وأقل من ذلك بكثير الآن، كان كريستيانو يتمتع بمسيرة غير عادية وهو رياضي كامل للغاية، ولكن من الواضح أن ليو كان ولا يزال الأفضل".

وتطرق سيرخيو في حديثه عن مبابي، إذ أضاف: "ماذا أقول عن كيليان؟ لقد سجل ثلاثة أهداف في نهائي كأس العالم، وقام بتسجيل ضربة الجزاء في ركلات الترجيح، وقد قدم بطولة رائعة أيضًا".

وواصل: "لكن اليوم يمتلك ليو الصولجان، يبلغ عمر مبابي 23 عامًا فقط وهو بالفعل بطل العالم ووصيفه، بالتأكيد سيذهب للحصول على المزيد لأنه لاعب موهوب للغاية ولديه التنافسية".

وعن مستقبل الأرجنتين بعد ميسي، اختتم أجويرو: "لاعبين مثل ليو يظهرون من وقت لآخر، نأمل في غضون سنوات قليلة أن يخرج لاعب آخر بهذه الظروف، مثلما ظهر ليو بعد مارادونا".