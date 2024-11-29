كارثة تهدد صحة اللاعبين .. دراسة تحذر من "50 درجة مئوية" في كأس العالم 2026

دعوة لإعادة النظر في المسابقة

تستعد قارة أمريكا الشمالية لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، وسط تحذيرات بتغيرات مناخية قد تؤثر بشكل كبير على صحة ولياقة اللاعبين المشاركين في المسابقة.

المونديال هذه المرة سيُقام في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ووفقًا لدراسة جديدة، فإن عشرة من الملاعب الستة عشر المقرر إقامة البطولة عليها معرضة لارتفاع مفرط في درجات الحرارة.

مجلة "Scientific Reports" العلمية قالت إن هذا الارتفاع يجعل من المستحيل ممارسة الأنشطة الرياضية، حيث قال الباحثون البولنديون المسؤولون عن الدراسة:"يجب النظر بجدية إلى الظروف المناخية السائدة، باعتبارها أحد أهم العوامل التي ستؤثر على الأداء الرياضي".

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وأضافوا:"لم ننظر إلى الظروف البيئية فقط، ولكن أيضًا مستوى نشاط اللاعبين وسرعة حركتهم، وكذلك الملابس التي ستمثل عائق محتمل".

وقامت الدراسة كذلك بشرح المخاطر المتمثلة في زيادة نسبة المشاكل الصحية التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو المرتبطة بالجفاف، وهو أمر وارد في الأماكن التي ستصل فيها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية أو 50، في مدن مثل مونتيري أو ولاية فلوريدا الأمريكية.

جدير بالذكر أن فترة إقامة كأس العالم من 11 يونيو إلى 16 يوليو في قارة أمريكا الشمالية، هي المرحلة التي تظهر فيها أكبر عدد من النقاط الحمراء على خرائط الطقس عبر كافة النشرات الجوية في التلفزيون بمختلف الدول.