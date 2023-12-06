قبل كأس العالم للأندية .. الاتحاد يخسر 6 نجوم أمام ضمك

صدمة كبرى في نادي الاتحاد أمام ضمك

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أعلن نادي الاتحاد السعودي، "غياب" 6 نجوم عن الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة ضمك؛ وهي الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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الاتحاد يحل ضيفًا على ضمك، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي بيان رسمي.. كشف العميد الاتحادي، عن غياب الظهير الأيسر أحمد بامسعود والجناح الهجومي عبد الرحمن العبود، عن الفريق الأول قبل مواجهة الغد؛ عقب تعرضهما لـ"وعكة صحية".

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وأشار الاتحاد، إلى أن الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو، بالإضافة إلى الظهير مدالله العليان ومتوسط الميدان سلطان الفرحان، واصلوا برامجهم التأهيلية، للشفاء من الإصابات التي لحقت بهم، خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيبدأ الاستعداد بعد مباراة ضمك، لمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، المقررة يوم 12 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

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