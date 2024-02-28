كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل .. ومواجهة محتملة بين ليفربول واليونايتد

حامل اللقب في مهمة معقدة للحفاظ على الكأس

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت اليوم الأربعاء عن صدامًا قويًا بين حامل اللقب مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، بينما وضعت ليفربول ومانشستر يونايتد في مواجهة محتملة.

ووضعت قرعة الدور ربع النهائي، مانشستر سيتي في مواجهة من العيار الثقيل مع نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد،

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من (ليفربول أو ساوثهامبتون) ضد الفائز من (مانشستر يونايتد أو نوتنجهام فورست) على ملعب الأخير، فيما يلتقي الفائز من مباراة (تشيلسي أو ليدز يونايتد) ضد ليستر سيتي.

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وفي نفس الدور يلتقي الفائز من (برايتون أو وولفرهامبتون) ضد كوفنتري سيتي.