كايو لجماهير الوصل: ريال مدريد وبرشلونة يخسران، ألا يخسر الوصل!

رسالة قوية من نجم الوصل للجماهير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه كايو مهاجم الوصل الإماراتي رسالة مهمة لجماهير الفريق طالبهم خلالها بدعمه خلال الفترة القادمة للخروج من أزمة سوء النتائج.

وخسر الوصل مباراة الجولة الأخيرة في دوري الخليج العربي أمام بني ياس بهدفين مقابل هدف واحد، وقال كايو بعد اللقاء أن جميع أندية العالم مرشحة للخسارة وأن المهم هو الاستعداد للمباراة القادمة ضد الأهلي.

مضيفًا "ريال مدريد وبرشلونة يخسران، ألا يخسر الوصل! لا نريد التوقف والبكاء على المباراة، يجب أن يتوقف البكاء الآن ونستعد للقاء القادم ضد الأهلي".

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"الآن دور الجماهير الحقيقية يظهر، نحن بحاجة لهم وللقدوم للمباريات وتشجعينا ضد الأهلي، تشجيعهم لنا سيجعل الأمور أسهل، الجميع يظهر عند الفوز لكننا نريد رؤية الجماهير الحقيقية عند الخسارة، أنتم بنيتم هذا الفريق لذا ساعدونا".

أتم "أتمنى أن تصل رسالتي للجماهير، نحن بحاجة لكم، أنتم مهمون جدًا لنا ونريد دعمكم، نحن نعمل بجد وأنا أضمن هذا، اللاعبون يأتون قبل التدريب بساعتين للتدرب في الصالة الرياضية وأمور أخرى، لكننا بحاجة لكم والأمور ستتحسن بوجودكم".