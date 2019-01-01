كايو: العين لم يتأثر برحيل زوران، والكلاسيكو خير دليل

المهاجم البرازيلي يؤكد كذلك احترامه لعقده مع العين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد كايو مهاجم العين الإماراتي أن الفريق لم يتأثر برحيل مدربه زوران ماميتش، والفوز على الوحدة في كلاسيكو الدوري خير دليل على هذا.

وأحرز المهاجم البرازيلي هدف الفوز الوحيد على العين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي ليُواصل مطاردة الشارقة في الصدارة، وقد تبادل كايو التحية مع الجماهير العيناوية بعد المباراة مؤكدًا لهم مواصلته بذل كل جهده مع الفريق حتى رحيله إلى بنفيكا بنهاية عقده الصيف القادم.

وأوضح كايو عقب المباراة أن هدفه مساعدة العين لتحقيق المزيد من الألقاب بغض النظر عن الألقاب الفردية الخاصة به، كما أكد أن تركيزه الكامل حاليًا على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق نافيًا تفكيره بوجهته القادمة لأنه يحترم عقده المستمر حتى نهاية الموسم.

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وعن رحيل المدرب زوران الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي، قال صاحب الـ24 عامًا "العين فريق كبير ولا يتأثر برحيل لاعب أو مدرب، من كان ينتظر تعثرنا بعد رحيل زوران نقول له إن ردنا في الملعب فنحن نتقن العمل لا الكلام".

"عازمون على متابعة مرحلة النتائج القوية في مسابقة الدوري، لأننا نتطلع للمحافظة على مكتسباتنا في المسابقة بالحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء، ولكننا نثق في مقدراتنا على تقديم عمل مميز بمساندة أنصار الفريق، وسنقاتل بقوة من أجل إسعاد هذه الجماهير خلال الاستحقاقات المقبلة، وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهود والتركيز والعمل المتقن والمستمر".

يُذكر أن كايو انضم للعين صيف 2016 قادمًا من كاشيما الياباني، وخاض مع الفريق حتى الآن ما يقرب من 110 مباريات سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 56.