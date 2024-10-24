"ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي" .. السعودية قد تنقذ حياة كايل ووكر الزوجية بعد أزمة الخيانة

اللاعب يعاني من مشاكل عديدة..

قد تلعب المملكة العربية السعودية، دورًا كبيرًا في إنقاذ "الحياة الزوجية" للنجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن العملاق المحلي مانشستر سيتي.

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ووكر البالغ من العمر 34 سنة، يواجه خطر الانفصال عن زوجته آني كيلنر، والتي قامت برفع قضية "طلاق" ضد اللاعب؛ بسبب خيانته لها مع عشيقته لورين جودمان، التي أنجب منها طفلين.

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وفي هذا السياق.. كشف مصدر لموقع "OK"، عن تلقي النجم الدولي الإنجليزي عرضًا مغريًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم "2025"؛ وهو الخيار الذي تدعمه كيلنر.

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المصدر أوضح أن ووكر وكيلنر لا يزالا يعيشان معًا، على الرغم من قضية "الطلاق"؛ حيث تجد زوجة النجم الدولي الإنجليزي، أن الانتقال إلى السعودية "فرصة ذهبية"؛ من أجل الابتعاد عن جودمان، وإعطاء أمل جديد لحياتهما معًا.

أيضًا.. أكد المصدر أن ظهير مانشستر سيتي الحالي، سيحصل على راتب سنوي ضخم من السعودية؛ وهو الأمر الذي تراه زوجته "حماية مستقبلية" لها ولأطفالهما؛ حيث من المقرر أن تحصل على "نصف ثروة" اللاعب، في حال الطلاق.

جدير بالذكر أن اسم كايل ووكر، الذي يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2026، ارتبط في وقتٍ سابق بـ"الانتقال" إلى النادي الأهلي السعودي؛ حيث يتواجد "صديقه المقرب" الساحر الجزائري رياض محرز، والذي لعب معه لسنواتٍ عديدة في صفوف النادي الإنجليزي.