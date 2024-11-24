"ليفربول سيدهسنا" .. كايل ووكر يحذر زملائه في مانشستر سيتي ويُطالبهم بالتماسك بعد رباعية توتنهام!

مدافع السيتي يحذر زملائه قبل صدام ليفربول

وجه كايل ووكر الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي، تحذيرًا قويًا لزملائه اللاعبين، قبل مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة أمام توتنهام.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة ثقيلة على يد توتنهام برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال ووكر خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "مباراة الأحد أمام ليفربول، ستكون فرصة رائعة لقلب الأمور والحصول على الثلاث نقاط من الفريق، الذي يحتل الصدارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا يمكننا تقديم أداء مثل الذي ظهرنا عليه أمام توتنهام وإلا سنخسر وسيتم دهسنا، لدينا مباراة في دوري أبطال أوروبا، للتحضير لتلك المباراة الضخمة يوم الأحد، والاستمرار في الاقتراب من ليفربول".

ورفض ووكر إلقاء اللوم على المدافعين فقط، حيث أكد على أنه يجب أن يتماسك جميع اللاعبين على أرض الملعب، بدلًا من إلقاء اللوم على الدفاع فقط.

وقال كايل: "الشيء الأكثر إحباطًا لي كمدافع أنني لا أهتم بتسجيل الأهداف، ولكن الأهم هو الحفاظ على نظافة الشباك وهو ما لم نفعله، ويتعين علينا العودة إلى الأساسيات، والحفاظ على شباكنا".

واختتم ووكر حديثه قائلًا: "إذا استقبلنا 4 أهداف على أرضنا علينا تسجيل 5 أهداف، والأمر لا يتعلق فقط بالأربعة أو 5 أو 6 في الخلف، بل يتعلق باللاعبين الـ11 الموجودين على أرض الملعب".