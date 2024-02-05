كان يمكنه المشاركة أمام أتلتيكو .. لغز إصابة فينسيوس مستمر!

علامات استفهام حول إصابة فينيسيوس جونيور وغيابه عن ديربي مدريد...

تواجد فينيسيوس جونيور، في تشكيلة ريال مدريد، الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني ولكنه خرج في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة بسبب شعوره ببعض الألم.

وتعادل ريال مدريد، مساء أمس الأحد أمام أتلتيكو مدريد، بهدف لمثله في قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وكشفت قناة "موفيستار" في تقرير لها أن اللاعب البرازيلي، شعر ببعض الألم في الرقبة قبل المباراة، وبالرغم من حصوله على مسكنات إلا أن الجهاز الفني والطبي قرر عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في اللقاء.

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وجلس فينيسيوس، على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة، بالرغم من قيامه ببعض عمليات الاحماء مما يدل على أنه كان لديه فرصة للحصول على بعض الدقائق في اللقاء، وفقًا لما ذكره التقرير.

وعانى فينيسيوس، من الإصابات بشكل كبير هذا الموسم بدأت في نهاية أغسطس بمشاكل عضلية في ساقه اليسرى، ثم غاب لأسابيع بعد إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين، خلال شهر نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لاستضافة جيرونا، مساء السبت القادم في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، ثم سيطير بعدها إلى ألمانيا، لمواجهة لايبزيج في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.