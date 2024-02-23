كان يعمل بالمخابرات .. ناجسمان يكشف صدمة الطفولة: والدي انتحر ولم يكن يريدني مدربًا!

صدمة لمدرب ألمانيا...

كشف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تفاصيل مؤلمة عاشها في مرحلة شبابه، بعد انتحار والده الذي كان يعمل في جهاز المخابرات الفيدرالي.

وقال المدرب صاحب الـ 36 عامًا، في تصريحات مع صحيفة "شبيجل": "كثيرًا ما أفكر في ذلك اليوم، الذي رحل فيه والدي واضطرت إلى تولي مسؤولية الأسرة، واتخاذ القرارات الصعبة وإراحة والدتي".

وأضاف: "في ذلك اليوم كنت في دورة تدريبية بالقرب من مدينة ميونخ، وطلب مني المدير الخروج وتحدث معي وأخبرني أن والدي قد انتحر، لم يكن هناك أي تفسير لم يترك حتى رسالة قبل انتحاره، ولكن الطريقة التي انتحر بها أكدت لي أن قراره كان واضحًا بالنسبة له".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "لقد فهمت أنه حقًا يريد الموت ولم يكن يريد المساعدة لقد احترمت قراره، كثيرًا ما كان يقول إن كل شيء أكثر مما يتحمل، في عمله لم يكن من الممكن مشاركة المخاوف، وهذا تسبب له في النهاية ضغوطًا كبيرة".

وأتم المدرب الألماني تصريحاته: "لم يكن والدي يريدني أن أصبح مدربًا، كان يريد أن أدرس إدارة الأعمال، كما أنه منحني بالتأكيد الشجاعة في اتخاذ القرارات، أسوأ شيء في الحياة هو عدم اتخاذ القرارات".