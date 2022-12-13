"كان يجب أن يحصل ميسي على كأس العالم في 2006"

أكد خوان بابلو نجم المنتخب الأرجنتيني السابق أن وجود ليونيل ميسي أمام ألمانيا في 2006 كان ليغير من النتيجة النهائية للمواجهة بين الفريقين في تصريحات لصالح "ليكيب".
وصرح سورين: "كان يجب أن نرى ميسي ضد ألمانيا الجميع أراد ذلك، لكن بعد الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى الجميع أراد التغيير".
وأكمل: "لقد كان لدينا فريقًا قويًا للغاية، والكثير من النجوم الموهوبة، كان يجب أن يكون كل شيء على ما يرام، لقد استحقينا أن نفوز".
وأضاف: "كان من الممكن أن نحقق الفوز بركلات الترجيح لكن في النهاية الفريق غادر البطولة، ذلك الفريق كان يمكنه أن يذهب بعيدًا".
جدير بالذكر أن الأرجنتين ستلعب في نصف النهائي أمام كرواتيا على بطاقة التأهل لمواجهة الفائز من المغرب وفرنسا في النهائي.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- على موعد مع التاريخ .. بطل العالم القادم سيكسر العديد من الأرقام والحقائق!
- أحدهم اعتزل لمشاكل القلب .. أين عناصر الأرجنتين المشاركة في كارثة كرواتيا 2018 الآن؟!
- كريستيانو رونالدو .. قصة حب كتبت أتعس لحظاته!
- إن أردتم الحقيقة .. المغرب الأحق بالفوز بكأس العالم 2022