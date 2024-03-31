“كان متسرعًا والأمر جنوني” .. كلوب يعلق على فرصة صلاح الضائعة!

كلوب يدافع عن صلاح...

دافع يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن نجم فريقه محمد صلاح، بعد إهداره وبشكل غير متوقع فرصة سهلة، في مباراة فريقه اليوم أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح، في فوز فريقه على برايتون بهدفين مقابل هدف، صباح اليوم في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، عندما سجل الفرعون المصري هدف الريدز الثاني في المباراة، الذي حسم النقاط الثلاث.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "تخيل لو كان صلاح سجل كل فرصة أتيحت له في مسيرته، كان سيكون الأمر جنونيًا، لذا فهو جيد تمامًا، نحن نحتاج إلى محاولاته فهو مثل الآخرين، لقد كان متسرعًا في تلك الفرصة، ولم يقدم أفضل ما لديه".

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وأضاف المدرب الألماني: "ولكنه كان هادئًا في اللحظة الحاسمة والأهم في اللقاء، وهنا تظهر قيمة الهداف الحقيقي، وفي النهاية نحن سعداء بكل شيء".

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب البريمرليج برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.