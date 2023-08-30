كان قريبًا من توتنهام .. نادٍ مفاجئ يتدخل لخطف أنسو فاتي في اللحظة الأخيرة!

توتنهام لم يتمكن من حسم صفقة التعاقد مع أنسو فاتي..

في مفاجأة من العيار الثقيل، اقترب نادي برايتون الإنجليزي من الحصول على خدمات أنسو فاتي مهاجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وارتبط فاتي في الساعات القليلة الماضية بالانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي، لكن يبدو أن تحركات برايتون المكثفة سمحت له بالاقتراب من حسم الصفقة لصالحه.

محطة "talkSPORT" الإذاعية الإنجليزية كشفت أن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون كان عاملًا رئيسيًا في إقناع فاتي بالانضمام إلى "النوارس" في صفقة إعارة.

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وحسب التقرير، فإن برايتون قدم لفاتي شيئًا لم يتمكن توتنهام من تقديمه، وهو حقيقة أن الفريق يخوض منافسات الدوري الأوروبي 2023-2024، فيما يغيب "سبيرز" عن كرة القدم الأوروبية في الموسم الحالي.

التعاقد المرتقب مع أنسو فاتي، سيوجه رسالة مفادها أن برايتون يريد التقدم أكثر من الأمام في الموسم الحالي، بعدما تمكن من إنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس.