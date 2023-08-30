كان قريبًا من توتنهام .. نادٍ مفاجئ يتدخل لخطف أنسو فاتي في اللحظة الأخيرة!

أحمد الغنام
Ansu Fati Barcelona 2023-24Getty Images
انتقالاتأنسو فاتيبرشلونةتوتنهامبرايتونالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام لم يتمكن من حسم صفقة التعاقد مع أنسو فاتي..

في مفاجأة من العيار الثقيل، اقترب نادي برايتون الإنجليزي من الحصول على خدمات أنسو فاتي مهاجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وارتبط فاتي في الساعات القليلة الماضية بالانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي، لكن يبدو أن تحركات برايتون المكثفة سمحت له بالاقتراب من حسم الصفقة لصالحه.

محطة "talkSPORT" الإذاعية الإنجليزية كشفت أن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون كان عاملًا رئيسيًا في إقناع فاتي بالانضمام إلى "النوارس" في صفقة إعارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب التقرير، فإن برايتون قدم لفاتي شيئًا لم يتمكن توتنهام من تقديمه، وهو حقيقة أن الفريق يخوض منافسات الدوري الأوروبي 2023-2024، فيما يغيب "سبيرز" عن كرة القدم الأوروبية في الموسم الحالي.

التعاقد المرتقب مع أنسو فاتي، سيوجه رسالة مفادها أن برايتون يريد التقدم أكثر من الأمام في الموسم الحالي، بعدما تمكن من إنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

142131 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 93968جود بيلينجهام
  • 7586كريستوفر نكونكو
  • 7098دومينيك سوبوسلاي
  • 4932ميسون ماونت
  • 5290ساندرو تونالي
  • 23257صفقة أخرى
142131 الأصوات

اختيارات المحررين