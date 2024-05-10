كان قريبًا من برشلونة .. بايرن ميونخ يستقر على مرشحه الأول لخلافة توخيل

الخيارات تتقلص أمام النادي الألماني

ضغوط متزايدة يتعرض لها نادي بايرن ميونخ الألماني، بسبب ضرورة الإعلان عن بديل المدرب توماس توخيل في أقرب وقت ممكن.

توخيل الذي سبق أن أعلن في وقت سابق عن مغادرته لبايرن ميونخ، فشل في الحصول على أي بطولة مع النادي البافاري، وخرج مؤخرًا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخرج الفريق بموسم صفري تحت قيادته.

شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية قالت إن هانز فليك مدرب بايرن السابق، عاد من جديد إلى الصورة كأحد أبرز المرشحين لتولي المنصب الموسم القادم.

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وأشارت إلى أن صاحب الـ59 سنة دخل في محادثات متقدمة مع برشلونة، وكان قريبًا من التوقيع للنادي الكتالوني، ولكن الصفقة فشلت بسبب بقاء تشافي هيرنانديز.

وأوضحت أنه لا توجد حاليًا أي مناقشات ملموسة بين بايرن وفليك ووكيل أعماله بيني زاهافي، ولكن الضغوط المتزايدة للإعلان عن مدرب جديد قريبًا، تفرض على النادي الألماني التحرك بشكل أسرع.

وفي سياق متصل أكدت "سكاي" أن بايرن صرف النظر تمامًا عن إمكانية التعاقد مع جولين لوبيتيجي، وكذلك إريك تين هاج، بالإضافة لوجود شكوك حول روبرتو دي زيربي الذي لا يحظى بالدعم الكافي داخل النادي.

ومن ضمن الأسماء التي ظهرت كذلك إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق وأتلتيك بيلباو الحالي، ولكن لا توجد مفاوضات من أجله أيضًا.

وأما بالنسبة لزين الدين زيدان فالأمور تبدو غامضة بعد استبعاد فكرة قدومه بنسبة 100% في الفترة الأخيرة، ولكن لا يمكن استبعاد حدوث أي خطوة مفاجئة.