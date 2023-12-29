"كان الأمر أسوأ في الماضي".. كلوب يكشف خطته لتأمين غياب صلاح عن ليفربول

"لن أمنحكم الفرصة لاستخدام كلامي ضدي"

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن فريقه سيتأثر كثيرًا بغياب نجمه المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، والتي قد تصل إلى شهر كامل.

وسيخسر ليفربول خدمات صلاح، ثاني أفضل هدافي البريميرليج هذا الموسم خلف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، عندما يغادر للمشاركة مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في كوت ديفوار.

كلوب تحدث في تصريحات للصحفيين عن تأثير غياب صلاح، قائلًا: "بالطبع سنتأثر كثيرًا، لكن الخطة هي الاعتماد على البدائل المتاحة، لذلك لا يمكن أن يكون لديك خطة في أكتوبر لشهر يناير".

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وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يرحل صلاح لتمثيل بلاده في أمم إفريقيا، إنه حقًا موقف صعب عندما تفقده ولكن كان الأمر أسوأ في الماضي مع ساديو أيضًا. لذا علينا أن نتجاوز هذا".

وتطرق كلوب للحديث عن الانتقادات الموجهة لتقنية الفيديو (VAR)، قائلًا: "لا أعتقد أنني يجب أن أجيب على هذا. أعطيكم في كثير من الأحيان الفرص لاستخدام كلماتي ثم تقولون (قال كلوب) المشكلة نراها جميعًا كل يوم في كل مباراة، كان لدينا هدفان صحيحان أمام بيرنلي (كيف يكون ذلك ممكنًا؟)".

ويستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزيالممتاز، الإثنين المقبل، قبل أن يصطدم بآرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من يناير.