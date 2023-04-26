كانوا على علم بالكارثة! توتنهام تمسك ببقاء كونتي ولكنه رفض!

توتنهام من من سيئ إلى أسوأ

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير أراد من أنطونيو كونتي البقاء كمدرب حتى نهاية الموسم على الرغم من رحيله في مارس الماضي من خلال اتفاق رسمي متبادل.

كونتي غادر فريق شمال لندن في أجواء عاصفة حيث شكك في عقلية لاعبيه وطموح مجلس إدارة السبيرز، بعد التفريط في التقدم 3/1 خلال مباراة ساوثامبتون التى انتهت 3/3.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بينما كان دانيال ليفي رئيس مجلس إدارة النادي مستعدًا لمغادرة كونتي في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده، لم يكن مستعدًا لخروج الإيطالي بشكل مفاجئ.

وبحسب ما أورده التقرير فإن توتنهام تمسك ببقاء كونتي لكن المدرب الإيطالي هو من رفض العودة إلى قيادة الفريق.

وأكد التقرير البريطاني على أن ليفي كان على علم بالكارثة المحتملة التي يمكن أن تتكشف بدون استبدال كونتي.

تم تعيين كريستيان ستيليني مساعد مدرب تشيلسي السابق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم وأدى ذلك إلى سلسلة كارثية بفوز واحد فقط في أربع مباريات أقيل ستيليني نفسه بعد السقوط الكارثي بسداسية أمام نيوكاسل يونايتد، وكان رايان ماسون هو المسؤول المؤقت التالي عن المباريات السبع الأخيرة، مع انتهاء آمال توتنهام في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.