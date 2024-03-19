كانسيلو يدين بالولاء لبرشلونة بعد هذا النادي .. ويواجه كريستيانو رونالدو بتصريح صادم!

رد حاسم على أمنية نجم ريال مدريد

كشف جواو كانسيلو، نجم برشلونة، عن محاولة سابقة من بيبي زميله في منتخب البرتغال، لإقناعه بالانضمام إلى ريال مدريد.

وانضم كانسيلو إلى برشلونة هذا الصيف قادمًا من مانشستر سيتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وقدم نفسه بشكل جيد مع الفريق فلعب 32 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

وقال كانسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بيبي قال لي ذات مرة إنه يراني لاعبًا في ريال مدريد، لكنني أخبرته أنني مشجع لبرشلونة".

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ولعب بيبي 10 سنوات مع ريال مدريد ومثل المنتخب البرتغالي إلى جانب كانسيلو لفترة طويلة، لذلك أراد أن يمنح الملكي هدية ثمينة، لكن نجم مانشستر سيتي السابق تمسك بارتداء قميص البلوجرانا.

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وأضاف: "أنا سعيد لوجودي في برشلونة، هذا هو النادي الذي أردت دائمًا أن أكون فيه. برشلونة هو النادي الذي أحببته دائمًا بعد بنفيكا".

وتطرق كانسيلو للحديث عن زميله في منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، قائلًا: "إنه لاعب مهم، لكن قمة اللاعب تتراوح بين 25 و32 عامًا. لذلك نحن لا نعتمد عليه كليًا".