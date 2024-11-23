كانسيلو: لم أستمع لنصيحة مدريدية و الانتقال لبرشلونة كان الخطوة الأفضل بمسيرتي

النجم البرتغالي لا يستبعد العودة إلى أوروبا

يؤمن جواو كانسيلو مدافع الهلال والمنتخب البرتغالي، أن الانتقال إلى صفوف برشلونة كان القرار الأفضل له طوال مسيرته الكروية.

كانسيلو لعب للفريق الكتالوني على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، بسبب عدم إمكانية استمراره مع مانشستر سيتي بعد توتر علاقته بالمدرب بيب جوارديولا، وبعد سلسلة من المحاولات فشل برشلونة في تحويل الإعارة إلى بيع نهائي، لينضم اللاعب إلى صفوف الهلال في تجربة مختلفة بدوري روشن السعودي.

وقال كانسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"كان القرار الأفضل، أشعر بسعادة كبيرة تجاه الفترة التي قضيتها في برشلونة، لأنني سأتمكن دائمًا من القول إنني لعبت مع الفريق الذي أردت اللعب له في حياتي".

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وأما عن نصيحة بيبي مدافع ريال مدريد السابق له بالانضمام للميرينجي:"كان يخبرني دائمًا بالذهاب إلى مدريد، لكني من مشجعي برشلونة وكنت واضحًا جدًا بشأن المكان الذي أردت اللعب فيه إذا أتيحت لي الفرصة".

يذكر أن كانسيلو الذي انتقل إلى الهلال الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو، أكد أنه يرغب في العودة إلى أوروبا يومًا ما بعد انتهاء تجربته في السعودية، ويعتقد أنه سيكون قادرًا وقتها على الاستمرار في أعلى مستوى ممكن.