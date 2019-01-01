كاندريفا: كونتي أعاد الحياة لإنتر من جديد

لاعب إنتر يثني على مديره الفني قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

أشاد أنطونيو كاندريفا، لاعب إنتر بمدرب فريقه أنطونيو كونتي، مشيراً إلى أن الأخير بإمكانه أخذ الفريق إلى بعيداً وتحقيق الألقاب معه.

ويحل إنتر ضيفاً على بوروسيا دورتموند، مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كاندريفا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الموسم الماضي كان قصة مختلفة تماماً بالنسبة لإنتر".

وتابع: "كونتي ساعدنا كثيراً منذ توليه المسؤولية، لقد ساهم في رفع مستوانا في التدريبات والمباريات سواء على أرضنا أو خارجها".

وواصل: "يجب أن نستمر هكذا، يجب أن نتبعه فهو قادر على أخذ الفريق لمكانه بعيدة".

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كاندريفا صاحب الـ 32 عاماً سجل في مباراة الجولة الثالثة لفريقه في شباك بوروسيا دورتموند، على ملعب جوزيبي مياتسا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، وفي المركز الثاني إنتر برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الرابع بنقطة.