كاندريفا: التتويج الحقيقي هو الانتصار على كورونا

الحديث عن عودة كرة القدم ليس عادلًا..

يؤمن أنطونيو كاندريفا، لاعب إنتر، أن التفكير في عودة الدوري الإيطالي الآن وفي ظل تفشي فيروس كورونا هو شيء غير عادل، كما اعتبر أن السكوتيدو الحقيقي بالنسبة للجميع هو الانتصار على هذا الوباء.

إيطاليا هي أكثر دول العالم تضررًا من كورونا حيث تزداد وفياتها عن 10 آلاف وإصابات تصل إلى 80 ألف، ويعيش الشعب حاليًا حالة من العزل الاجتماعي في سبيل تقليل نقل العدوى بينهم.

كاندريفا بدوره تحدث عن الأمر وقال "لم أتوقع سيناريو مشابه لما حدث في الصين. رمز الفترة الحالية هو صور الممرضات في المستشفيات المختلفة بإيطاليا مع وجوه تتميز بالأقنعة والإرهاق.".

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"إن الأمر رهيب بالفعل، أود أن أشكرهم على شجاعتهم الهائلة وما يبذلونه يوميًا من تفاني وتضحية. بالتأكيد سوف نتغلب على هذا المرض ونخرج أقوى من ذي قبل."

كما أضاف "أقاربي لا يزالون في روما وهذا يجعلني أُعاني أكثر، لا يمكنني أن أذهب لأرى والدي الذي كان مريضًا على مدار العام الأخير كله تقريبًا، إنه شعور سيئ حقًا، أنا أفكر فيه باستمرار.".

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كاندريفا كان جزءًا من إنتر أمام يوفنتوس في آخر مباريات الكالتشيو قبل إيقاف البطولة، وبعد المباراة أُعلِن عن إصابة دانييلي روجاني بكورونا وخضوع كل لاعبي البيانكونيري والنيراتزوري للحجر الطبي.

حول ذلك، قال صاحب الـ33 عامًا "في البداية، كنت في غاية الأسف لروجاني، لكن في نفس الوقت كنت قلق علينا، حتى لو ألتق به شخصيًا على أرض الملعب أو في غرفة خلع الملابس.".

"كان قلقي الأكبر هو إصابة عائلتي، كنت سأشعر بذنب كبير، إذا احترمنا القواعد الموضوعة، فلا يوجد خوف."

وأتم "ستكون تجربة جديدة إن أنهينا الدولي في يونيو ويوليو، صحيح أنها ليست مثالية بسبب الحرارة العالية وفترة الانقطاع الطويلة عن التدريبات ولكننا سنرى.".

"إن الحديث عن سكوتيدو الآن لا يبدو عادلًا بالنسبة لي، في هذه اللحظة، سكوتيدو الحقيقي سنفوز به وفقًا للجميع إذا ما تغلبنا على فيروس كورونا."

يذكر أن رابطة السيري آ بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي ووزارة الرياضة تسعى إلى استئناف البطولة في فترة قريبة وألا تُلغي الموسم في سبيل عدم تكبيد الأندية خسائر ستتخطى حاجز الـ700 مليون يورو.