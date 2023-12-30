"من اليوم عليكم أن تحذروا".. جوارديولا يدق جرس الإنذار لنجوم مانشستر سيتي

لحظات مرعبة تربك "السيتزينز"

أطلق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، نداءً تحذيريًا لنجوم مانشستر سيتي، بعد واقعة السرقة المرعبة التي تعرض لها لاعبه جاك جريليش، أثناء مشاركته مع الفريق في مواجهة إيفرتون.

وحث مدرب مانشستر سيتي، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" لاعبيه على عدم التباهي بنشر صور تكشف ثرواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "كلما قلّت معرفتهم بما تفعله في حياتك، كان ذلك أفضل، الناس يترقبون. في انتظار معرفة أين أنت".

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: "جريليش، سيجد صعوبة في التعامل مع الأمر، نعم كانت لحظة سيئة بالنسبة له ولعائلته، لكن لحسن الحظ، لم تصب الأسرة بأذى".

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وقارن بيب ما حدث لجريليش بمحنة 2021، التي تعرض لها مدافع السيتي جواو كانسيلو، المعار الآن إلى برشلونة، حيث اقتحم اللصوص منزله أثناء تواجده هناك مع عائلته وتعرض اللاعب للضرب".

وعلق بيب على موجة الاقتحامات، قائلًا: "لقد حدث ذلك للاعبي مانشستر يونايتد أيضًا. لا أعرف الكثير عن لندن لكن هذا حدث هناك، لديهم الأمن لكن لسوء الحظ حدث ذلك مرات عديدة. في كاتالونيا حيث تعيش عائلتي، تحدث سرقات كثيرة، من اليوم عليك أن تكون حذرًا بالتأكيد".

وختم: "خسارة المجوهرات والمال وأي شيء أمر صعب، لكن وجود العائلة هناك يصعب التعامل معه بالنسبة لجاك، كما كان الحال مع جواو".