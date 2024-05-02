"كانت صدمة كبيرة وبكيت حتى جفت دموعي" .. زلاتان إبراهيموفيتش يكشف آخر مرة بكى فيها!

تصريحات عاطفية من نجم ميلان السابق

كشف زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان المعتزل المرة الأخيرة التي بكى فيها، مشيرًا إلى أن دموعه كانت غزيرة في تلك اللحظة والتي تُمثل ذكرى سيئة جدًا بالنسبة له.

النجم السويدي حل ضيفًا على الصحفي أنس بوخش في حوار بُث عبر يوتيوب، وقد تحدث في عديد الأمور عن طفولته ومراهقته وعلاقته مع والده ووالدته وزوجته وأولاده، وتطرق في حديثه إلى الذكرى الأسوأ والأصعب في حياته وهي وفاة صديقه ووكيل أعماله مينو رايولا.

صاحب الـ42 عامًا أكد أن علاقته الأفضل والأقوى مع والدته، مشيرًا إلى احترامه الكامل لوالده لكن واصفًا العلاقة بينهما بالتصادمية نظرًا لأنهما يمتلكان نفس الشخصية العنيفة الصلبة، كما أشاد كثيرًا بزوجته هيلينا وأوضح أن حقيقة أنها أكبر منه بـ11 عامًا ساعدتها كثيرًا لتحمله واستيعابه ومواصلة الحياة معه.

رايولا كان من تولى إدارة أعمال المستشار الحالي لملاك ميلان منذ كان مراهقًا حتى أشهره الأخيرة في مسيرته الكروية مع ميلان، قبل أن يُعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، ولم تتوقف العلاقة بين الرجلين على الجانب العملي بل كانا صديقين مقربين جدًا.

إبرا تحدث عن وفاة صديقه قائلًا "رايولا هو الشخص الذي توفي وأحن إليه دومًا، وفاته كانت ضربة وصدمة كبيرة لي، لأنه لم يكن مجرد وكيل أعمالي بل كان كل شيء بالنسبة لي، الأب والصديق والمستشار والطباخ، كنا نقوم بكل شيء معًا، وحين أقول كل شيء أعني كل شيء بالفعل".

تابع "لم يخبر أي من اللاعبين بمرضه، غروره منعه من ذلك لأنه كان يريد أن يبقى قويًا، كان يُكابر ويقول أنه ليس مريضًا لأنه لم يرغب بأن يراه أحد ضعيف، كانت ضربة قوية لم أكن مستعدًا لها، لأن كل ما مررت به مررت به معه، لم أكن مستعدًا لأن أكون دونه وألا أشاركه ما يحدث معي، في الحياة العملية والشخصية، ستبقى ذكراه معي دائمًا، لأنه غيرني تمامًا".

وحين سُئل عن المرة الأخيرة التي بكى فيها، أجاب "لحظة وفاة مينو رايولا، بكيت حتى جفت دموعي، وحتى الآن أشعر بالحزن لأني أفتقده كثيرًا، فالجميع يعلم كما كنا مقربين أنا وهو".

يُشار إلى أن وكيل اللاعبين الهولندي الشهير تُوفي في إبريل 2022 بعد معاناة مع المرض، وقد كان حتى وفاته أحد أشهر وأقوى وكلاء اللاعبين في العالم.