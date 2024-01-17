"كانت فاشلة" .. اعتراف إيطالي بشأن صفقة كريستيانو رونالدو!

الصفقة لم تكن ناجحة!

يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل مستوياته رفقة نادي النصر خلال الوقت الحالي، بعد أن انضم له قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي عاد إليه بعد رحلته في ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي.

ولكن اعترف جيوزيبي ماروتا مدير إنتر الحالي ويوفنتوس السابق، أن صفقة انتقال كريستيانو إلى صفوف اليوفي لم تكن ناجحة، لأنها لم تحقق الأهداف المطلوبة منها.

وقال ماروتا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية: "انضمام رونالدو إلى يوفنتوس لم يعط النتائج المتوقعة، والصفقة كانت كلها فاشلة".

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وأضاف جيوزيبي: "مساهمات رونالدو لم تتوافق مع التوقعات العالية التي كانت لدينا في يوفنتوس عند وصوله".

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع كريستيانو بهدف كسر النحس في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن وضعية الفريق أصبحت أسوأ بعد وصوله، حيث لم يحقق الأهداف المنتظرة مع الفريق.