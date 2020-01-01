كانافارو: من الصعب استكمال الدوريات هذا الموسم

كانافارو اعترف بصعوبة استكمال مجريات الدوريات

طالب الإيطالي فابيو كانافارو قائد المنتخب الإيطالي السابق ومدرب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، الجميع بالتعلم من التجربة الصينية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا أصبح وباء عالمي وهدد الكثير من دول العالم في الفترة الأخيرة، مما استوجب وقف كل الأنشطة الحيوية في معظم دول العالم.

وقال كانافارو في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "التجربة الصينية الناجحة اعتمدت على عدم الحركة من المنزل لمدة طويلة علينا البقاء في المنزل".

المزيد من الفرق

وأضاف: "الفيروس ينتقل بسرعة والبقاء في المنزل لأكبر مدة ممكنة هو الحل الوحيد لتقليص انتشاره بطريقته الواسعة".

وأردف: "بعد يومين من الآن ينتهي حجري الصحي هذه هي الطريقة المتبعة مع كل القادمين من الخارج كل العائدين يتبعوا هذه الطريقة، الحياة هنا ممتعة للغاية وبدأت تعود لطبيعتها".

كانافارو: القادم أسوأ في إيطاليا بسبب كورونا

وأكمل: "أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى ينتهي الفيروس في إيطاليا وإسبانيا، وفي أقل من شهر من غير المعروف ما الذي سيحدث في العالم".

واختتم: "من الصعب جدًا أن تعود منافسات كرة القدم في أوروبا قبل نهاية الموسم".