كانافارو: أحلم بالعودة إلى إيطاليا

كانافارو يتحدث عن مستقبله وحلمه كمدرب

قال فابيو كانافارو المدير الفني السابق للمنتخب الصيني والحالي لجوانجو إيفرجراند إنه يحلم بالعودة مرة أخرى إلى إيطاليا ولكن كمدرب هذه المرة.

وكان كانافارو قد خاض تجارب تدريبية في قارة أسيا مع أكثر من نادٍ ومع المنتخب الصيني، ولكنه لم يخض أي تجارب في إيطاليا.

وتعد أبرز تجارب كانافارو وأكثرها نجاحًا تلك التي خاصها مع جوانزو، حيث أنه خلال عامين قاد بهم صاحب الـ46 عامًا الفريق، فاز الفريق في 51 مباراة، وتعادل في 14، وخسر 17 آخرين، وحقق معهم لقب دوري السوبر الصيني موسم 2017-2018.

وحول ذلك، قال كانافارو إنه خاض العديد من التجارب التدريبية بعيدًا عن أوروبا وبعيدًا عن إيطاليا وهذا ساعده كثيرًا في التعلم والحصول على الأفكار الجديدة.

وأضاف: "لدي حلم بأن أعود إلى إيطاليا كمدرب هذه المرة، لقد قدمت مسيرة مميزة هناك كلاعب وأريد خوض تجربة جديدة كمدرب"

إدارة جوانجزو الصيني تبدأ خطوات إقالة كانافارو بـ"جلسة تذكيرية"

يذكر أن فابيو كانافارو يعد آخر لاعب إيطالي يتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بعدما حصل عليها عام 2006 بعد تتويج الأتزوري بكأس العالم.