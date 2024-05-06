“كاميرا الحكم”.. تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي في مواجهة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس!

تقنية جديدة للحكام تظهر في الدوري الإنجليزي...

من المنتظر أن تشهد مباراة كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي، ظهور تقنية جديدة في عالم كرة القدم الإنجليزية، إذ يرتدي الحكم كاميرا مخصصة له أثناء المباراة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "بي بي سي" فإن حكم مباراة الشياطين الحمر أمام كريستال بالاس، سيرتدي كاميرا مثبتة على الرأس، على أن يتم تجميع اللقطات التي تلتقطها الكاميرا، لتسليط الضوء على الأحداث التي حدثت في اللقاء.

وسيحل مانشستر يونايتد، ضيفًا على كريستال بالاس، مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

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وسبق وأن ظهرت تلك التقنية في ملاعب الدوري الألماني، في شهر فبراير أثناء مباراة فرانكفورت، وفولفسبورج، كما حدثت في مباراة ودية بين تشيلسي وبرايتون، في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، وبفارق ست نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس، مع لعب الشياطين الحمر مباراة أقل من السبيرز.