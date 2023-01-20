كامب نو يستضيف نهائي دوري الملوك بتذكرة تصل إلى 60 يورو!

صفقة رابحة لجيرارد بيكيه وجوان لابورتا!

انطلقت النسخة الأولى من مسابقة "دوري الملوك" يوم 1 يناير 2023 بمشاركة مجموعة من اللاعبين السابقين، وشخصيات معروفة، تحت رئاسة جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق.

وأعلن بيكيه وجوان لابورتا رئيس برشلونة إقامة نهائي دوري الملوك على ملعب كامب نو نهاية شهر مارس القادم.

بيكيه رئيس المسابقة أعلن تعاونه مع رئيس برشلونة وكشف الثنائي أن مباراة "فاينل فور" من دوري الملوك ستقام على ملعب برشلونة، خلال يوم 26 مارس.

بالإضافة إلى ذلك أشار بيكيه إلى أنه يمكن شراء التذاكر من الساعة 9:00 مساءً يوم الجمعة، بسعر يتراوح بين 10 و 60 يورو.

وسيتمكن ما يصل إلى 90 ألف شخص من مشاهدة المباراة النهائية الرباعية على الهواء مباشرة.