كامبوس يهاجم تشيلسي: فعلنا كل شيء نحن وزياش من أجل إتمام الصفقة

المدير الرياضي للنادي الفرنسي غاضب من تشيلسي.

أكد لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن فريقه فعل كل شيء حتى يحسم ضم النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي.

وقال كامبوس في تصريحات لـ "تيليفوت": "لقد فعلنا كل شيء من أجل زياش حتى ينضم إلى باريس سان جيرمان، أيضًا اللاعب فعل كل شيء".

وأضاف: "مثل كل الانتقالات هناك ثلاثة أطراف في كل انتقال، وتكون في حاجة لأن يعمل كل طرف بشكل صحيح حتى يتم الانتقال".

وأكمل: "لقد عملت الأمور بشكل جيد مع باريس سان جيرمان ومع زياش، لكن لسوء الحظ لم تعمل مع الطرف التالت".

جدير بالذكر أن صفقة زياش كانت قد فشلت في اللحظات الأخيرة بعد فشل تشيلسي في إرسال الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب.