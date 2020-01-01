كامبل: آرسنال يحتاج لضم فان دايك

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قال المدافع الإنجليزي السابق وأسطورة آرسنال سول كامبل إن الجانرز في حاجة للتعاقد مع فيرجيل فان دايك لعلاج المشكلات الدفاعية.

وكان آرسنال قد فقد العديد من النقاط خلال الموسم الحالي بسبب الأزمات الدفاعية التي تواجهه دائمًا حتى في المباريات التي يلعبها بشكل جيد.

ويعتقد سول كامبل مدافع آرسنال السابق أنه إذا تمكن الجانرز من تحسين دفاعهم، فإن ذلك سيزيد بشكل كبير فرصهم في الفوز بالدوري الممتاز.

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في الواقع، لقد استشهد المدافع الإنجليزي السابق بمثال انطلاقة ليفربول بعد التعاقد مع فيرجيل فان دايك في يناير من العام 2018 كواحدة من الصفقات الفارقة التي سمحت لهم بإنهاء فترة الانتظار لمدة 30 عامًا للحصول على لقب الدوري.

ومن هذا المنطلق، قال إن آرسنال عليه أن يحذو نفس الطريق، والذي من شأنه أن يحسن نتائجه وأداءه ولم لا يحصل على لقب البريميرليج"

وأضاف: "انظر ماذا فعل ليفربول، تعرف فان دايك؟ بالنسبة لي، أتمنى أن أرى آرسنال ينفق هذه الأموال من أجل أن يقوم بهذا النوع من الصفقات"

وتابع: " في بعض الأحيان يتطلب الأمر هذا النوع من الصفقات وإنفاق الكثير من الأموال إذا كان لاعبًا محوريًا عليك الحصول عليه حيث سيتمكن بالفعل من تغيير شكل فريقك، خاصة من الخلف"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد انضم إلى ليفربول مقابل حوالي 75 مليون يورو كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم وقتها، قبل أن يتم كسر هذا الرقم لاحقًأ.