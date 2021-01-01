كامافينجا يوجه صدمة قوية لريال مدريد

من الأهداف الرئيسية لزين الدين زيدان

وجه إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي، صدمة قوية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كامافينجا يعتبر من أهم أهداف زيدان لتدعيم وسط ريال، حيث حاول ضمه الصيف الماضي لكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الإسباني تسببت في تأجيل الصفقة.

اللاعب أكد في مؤتمر صحفي، اليوم، الخميس، أنه يريد البقاء مع رين ويخطط للتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

وقال كامافينجا:"هل هناك إمكانية لتمديد عقدي؟ نعم، هناك مفاوضات تحدث مع والدي في الوقت الحالي".

وأضاف:"هل سأظل في رين الموسم القادم؟ الإعلام فقط هو من يتحدث عن رحيلي، كل تركيزي الآن على رين ولا أفكر في الرحيل".

يذكر أن صاحب الـ18 سنة، قيمته السوقية تصل إلى 60 مليون يورو، ويجيد اللعب بالعديد من المراكز في خط الوسط.

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وشارك اللاعب الشاب في 23 مباراة مع رين بكل البطولات هذا الموسم، حيث نجح في التسجيل مرة واحدة وصنع هدفين.