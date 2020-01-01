كامافينجا يتخذ الخطوة الأولى نحو الانضمام لريال مدريد

لاعب وسط ملعب فرنسا وستاد رين يتخذ الخطوة الأولى نحو الرحيل لريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الأنجولية إدواردو كامافينجا قد بدأت خطوات الرحيل لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب تواصل مع وكالة أعماله وأكد لهم على رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن تحرك اللاعب جاء بسبب موقف ريال مدريد من الصفقة، حيث أبلغ النادي كامافينجا أن الصيف الجاري سيكون الفرصة الأخيرة لضمه.

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ولن تكون الصفقة سهلة على ريال مدريد بالرغم من رغبة اللاعب في تمثيل النادي الملكي، حيث يهتم أكثر من فريق إنجليزي بضمه.

وأكدت الصحيفة أن الوكالة التي تقوم بتولي أعمال اللاعب تعمل في الوقت الحالي للتوصل لاتفاق مع ستاد رين حول رحيله في الصيف.

في الوقت نفس لا يمانع ستاد رين رحيل اللاعب خلال الصيف القادم، حيث يراه كالوقت المثالي للاستفادة منه ماديًا.

ويطلب الفريق الفرنسي الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 50 مليون يورو، وقد يرتفع لـ 80 مليون بحسب ما يقدروا لاعبهم.

جدير بالذكر أن عقد كامافينجا الجاري مع ستاد رين لا ينتهي سوى بنهاية صيف العام المقبل، مما يعني أن قيمته ستنخفض لو استمر لما بعد الصيف في فريقه الحالي.