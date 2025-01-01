"لا يهمني إن مرضت غدًا بعد ما فعلته معه" .. كامافينجا يتحدث عن موقفه الإنساني مع مشجع ريال مدريد

النجم الفرنسي بطل ليلة ريال مدريد الاستثنائية مع مشجعيه..

ستة آلاف مشجع حضروا آخر حصة تدريبية لريال مدريد في عام 2024، إذ فتح النادي أبوابه للجماهير، لتعزيز العلاقات مع اللاعبين وتقديم الدعم الكافٍ لهم.

الميرينجي يستعد لمواجهة فالنسيا بعد غدٍ الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، حيث أول مواجهة للفريق في عام 2025.

وأتيحت الفرصة للآلاف من الجماهير التي حضرت مران الأمس، لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل التقاط الصور التذكارية مع أبرز النجوم ككيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش وغيرهم.

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لكن أكثر لقطة لفتت الأنظار كان بطلها اللاعب إدواردو كامافينجا، إذ قام بإهداء حذائه الخاص لأحد الأطفال الذين حضروا لدعم اللاعبين، وذهب إلى غرفة الملابس "حافي القدمين".

عن تلك اللفتة يقول كامافينجا لوسائل إعلام ناديه: "نعم! لقد أعطيته حذائي، لا يهمني الآن إن كنت سأمرض غدًا، فعندما كنت طفلًا .. كنت مثله، لذلك هذا هو المهم".

يذكر أن الفرنسي صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم لريال مدريد في صيف 2021، وشارك الموسم الجاري في 11 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها هدفين.