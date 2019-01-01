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كالينيتش يحصد الصفيحة الذهبية للأسوأ في الدوري الإيطالي

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الجائزة الوحيدة التي لن يفخر بها المهاجم الكرواتي الُمعار إلى أتليتكو مدريد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

حصد المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، جائزة أسوأ صفقة في الدوري الإيطالي لعام 2018.

كالينيتش رحل عن صفوف فيورنتينا وانتقل إلى نظيره ميلان، ليظهر بمستوى باهت جداً مع الروسونيري.

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وهو ما دفع ميلان للتخلص من اللاعب، وإعارته إلى أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحصل اللاعب على 49.1% من الأصوات وفقاً لموقع "كالتشيو بيدوني" المنظم للاستطلاع المُسمى بـ"الصفيحة الذهبية".

وأما المهاجم التشيكي باتريك شيك لاعب روما، فقد جاء بالمركز الثاني بنسبة 19.3% من أصوات الجماهير.

واحتل المركز الثالث أندري سيلفا مهاجم ميلان المُعار أيضاً لإشبيلية، بعد حصد 13.3% من الأصوات.

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وشملت القائمة تواجد بعض اللاعبين الآخرين أبرزهم هينريكي دالبرت ظهير إنتر، وجواو ماريو صانع ألعاب النيراتزوري.

جدير بالذكر أن جابريل باربوسا حصل على جائزة الصفيحة الذهبية لعام 2017، بعد مستواه السيء مع إنتر بعد انتقاله للفريق بـ29.5 مليون يورو.

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