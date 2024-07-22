"سأتحدث مع أوسيمين بشأن فريقه القادم" .. كوليبالي يكشف رأيه في أزمة مهاجم نابولي وحواره مع كانتي!

بعد أزمة الشرط الجزائي مع نابولي..

أعرب كاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، عن تفاؤله بشأن مصير فريقه السابق نابولي الإيطالي، مع المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي، كاشفًا عن رأيه إزاء المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، وموقفه من العروض الصيفية.

وقال كوليبالي، في حوار مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، إنه لم يتحدث مع زميله السابق أوسيمين، بشأن موضوع الانتقالات، وذلك بعد ارتباط اسم اللاعب بأندية تشيلسي وباريس سان جيرمان وآرسنال، خاصة مع وجود شرط جزائي في عقده مع نابولي، يقدر بمبلغ 130 مليون يورو، مضيفًا "هل تحدثت معه؟ لا، لكنني سأفعل، رغم أنه عندما يكون الحديث بشأن الانتقال فأنا أفضل تجنبه، حتى لا أؤثر عليه في تلك القضية الحساسة".

وأضاف مدافع الهلال "أتمنى فوز نابولي بالدوري الإيطالي، مع المدرب كونتي، فهو معتاد على الفوز، سيساعد النادي والفريق والمدينة معًا، كما هو الحال مع سباليتي، يمكنهم تحقيق أي هدف، وسيبذل كل ما في وسعه للفوز بالدوري وكأس إيطاليا، وهو سيأخذ اللاعبين لبلوغ أقصى قدراتهم العقلية والبدنية".

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وأضاف "أنا نابولي وسأظل كذلك إلى الأبد، شاهدت العرض التقديمي للفريق عبر حاسبي الشخصي، يوم الجمعة، ولدي شعور بأني واحد منهم. قبل ثلاثة أيام، تحدثتُ مع كونتي، ومازحنا قليلًا حول حقيقة أننا لم نعمل معًا أبدًا، لقد أرادني في تشيلسي، لكنني قررت البقاء في نابولي، كنت أرغب في اللعب معه، إنه عظيم".

ولعب كاليدو في صفوف نابولي، خلال الفترة بين 2014 و2022، قبل انتقاله إلى تشيلسي ثم الهلال، وخاض المدافع السنغالي 317 مباراة بقميص النادي الإيطالي، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما توج مع الفريق بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر.