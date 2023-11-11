“كالما كالما" .. على طريقة كريستيانو رونالدو فينيسيوس يحتفل أمام جماهير فالنسيا!

النجم البرازيلي يملك تاريخًا سابقًا مع جماهير فالنسيا!

يبدو أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لا يعرف طريقه للتألق دون أن يثير بعض الجدل المصاحب لمستوياته العالية.

فينيسيوس سجل هدفًا في شباك فالنسيا مع نهاية الشوط الأول، وقام فورًا بالاحتفال أمام مدرج جماهير الضيوف في ملعب سانتياجو برنابيو.

المثير هنا ليس احتفال فينيسيوس أمام جماهير الضيوف، لكن طريقة احتفاله التي شابهت تلك الخاصة بكريستيانو رونالدو "كالما كالما"، حيث أشار للجميع بالهدوء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب البرازيلي سبق له أن خاض مباراة عصيبة للغاية في ملعب مستايا الخاص بفالنسيا بنهاية الموسم الماضي، تلقى فيها الكثير من الهتافات من قبل جماهير الخصم.

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد سجل هدفًا آخر في المباراة قبل أن يصنع الهدف الرابع لريال مدريد في شباك فالنسيا لزميله رودريجو.